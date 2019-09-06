مباحثات بين محمد بن زايد ورئيس المجلس السيادي في السودان

بحث ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مساء الجمعة، مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان القضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد دعا، الثلاثاء الماضي، رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك إلى زيارة الإمارات.

وسلم السفير الإماراتي حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ“تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين“.

وأعلن حمدوك، أمس الخميس، تشكيلته الوزارية التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وجاءت التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها حمدوك، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مكونة من 18 وزيرًا، سيلحق بهم وزيران للبنى التحتية والثروة الحيوانية يخضعان حاليًا للتشاور.

وأعلن حمدوك تعيين الفريق أول ركن جمال عمر وزيرًا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس وزيرًا للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم أحمد البدوي وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي، وأكرم التوم لوزارة الصحة.