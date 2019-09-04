محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد لمواجهة التحديات

أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، أن أبوظبي والرياض، في خندق واحد لمواجهة أزمات المنطقة.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تيوتر: ”الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا“.

محمد بن زايد خلال افتتاحه حديقة شهداء حرس الرئاسة: الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 4, 2019

وأضاف: ”حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة… خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة“.