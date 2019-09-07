الكويت.. وفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح

نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، وكيل وزارة النفط سابقًا، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الذي وافته المنية عن عمر 52 عامًا بعد يوم من وفاة الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح.

وذكر الديوان الأميري في بيان رسمي أن جثمان الشيخ طلال سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الأحد.

وشارك عدد من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت بنعي الشيخ الراحل، حيث قال الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية سابقًا، في تغريدة على تويتر: ”أحر التعازي وحسن العزاء للأخوة الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح وإخوانه وأبنائهم في وفاة أخيهم الشيخ طلال ناصرالعذبي الصباح طيب الله ثراه نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان، عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم“.

أحر التعازي وحسن #العزاء للأخوة الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح وإخوانه وأبنائهم في #وفاة أخيهم #الشيخ #طلال_ناصر_العذبي_الصباح طيب الله ثراه نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته #الصبر والسلوان #عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم????#فيصل_الحمود_المالك_الصباح pic.twitter.com/s7hgU1HZzH — فيصل الحمود المالك الصباح???????? (@faisalalsabah) September 7, 2019

وكذلك نعت الشيخة شذى ناصر الصباح شقيقها الراحل، قائلة: ”الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا أخوي يا عضيدي الغالي“.

الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ياأخوي ياعضيدي الغالي pic.twitter.com/lLWNRmblB6 — شذى ناصر الصباح (@sabah_al) September 7, 2019

والشيخ طلال من مواليد 1966، شغل منصب وكيل وزارة النفط المساعد لشؤون الرقابة والإعلام البترولي، فضلًا عن شغله سابقًا مناصب أخرى منها مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع التمويل والقروض الدولية في البنك التجاري من 1996 حتى 2003، ومدير إدارة شؤون المناقصات والتفتيش الميداني في وزارة النفط من 2003 حتى 2006.

وحصل الشيخ طلال خلال مسيرته التعليمية على عدة شهادات وهي دبلوم في الائتمان المصرفي المتقدم ودبلوم في الإدارة المصرفية ودبلوم عالي في إدارة الميزانيات من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في مصر، وبكالوريوس إدارة أعمال تخصص مساند محاسبة من كلية الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.