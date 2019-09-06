الكويت.. اعتقال متورطين بمقطع مخل بالآداب على ”سناب شات“

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت شابًا وفتاة عقب ظهورهما في مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، موثق عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن“قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شاب وفتاة قاما بخدش الحياء العام والإخلال بالآداب العامة داخل مركبة، وتم نشر المقطع عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)“.

وأضاف البيان الوزاري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، مؤكدًا على حزم الوزارة بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل دائم على ملاحقة جميع المخالفين عبر وسائل التواصل الذين يقومون بنشر مقاطع مخلة بالآداب أو مسيئة إلى الأديان والطوائف.