الكويت تكشف حقيقة إنشاء لواء عسكري خاص من حملة جنسيتها فقط

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عزم الجيش إنشاء لواء عسكري جديد يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم للاستعانة بهم عند الحاجة للدعم والمساندة، وذلك عقب تداول بعض الحسابات الإخبارية لهذه الأنباء التي تبين أنها عارية عن الصحة.

1️⃣ تود #رئاسة_الأركان العامة للجيش أن توضح بأن مايتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعي عن “ وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم وذلك بغرض الإستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عندالحاجة “ بأن مثل هذا الخبر عار عن الصحة pic.twitter.com/ZrIaARFvPE — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 5, 2019

وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر الموقع الإلكتروني للجيش الكويتي: ”لا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء وتؤكد رئاسة الأركان بأن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات“.

2️⃣ ولا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء وتؤكد #رئاسة_الأركان بأن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة ، وأن الإلتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 5, 2019

وأضاف البيان: ”أن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة الكويت وتحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه“.

وأكدت رئاسة الأركان على الاحتفاظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار والتي تعمل على ترويج الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.

3️⃣ وأن ولاء وقسم منتسبي #الجيش_الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة #الكويت وتحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. — الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 5, 2019

ولا يقتصر الانتساب للجيش الكويتي على المواطنين فقط، فقد وافق البرلمان في عام 2018 على تعديل المادة الـ 29 لقانون 1967 بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، ليصبح نص المادة بعد التعديل ”تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين“.