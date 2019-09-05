الكويت تكشف حقيقة إنشاء لواء عسكري خاص من حملة جنسيتها فقط

الكويت تكشف حقيقة إنشاء لواء عسكري خاص من حملة جنسيتها فقط

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عزم الجيش إنشاء لواء عسكري جديد يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم للاستعانة بهم عند الحاجة للدعم والمساندة، وذلك عقب تداول بعض الحسابات الإخبارية لهذه الأنباء التي تبين أنها عارية عن الصحة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان عبر الموقع الإلكتروني للجيش الكويتي: ”لا وجود لأي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء وتؤكد رئاسة الأركان بأن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات“.

 

وأضاف البيان: ”أن ولاء وقسم منتسبي الجيش الكويتي كافة من ضباط وضباط صف وأفراد هو لدولة  الكويت وتحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه“.

وأكدت رئاسة الأركان على الاحتفاظ بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار والتي تعمل على ترويج الشائعات بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.

 

ولا يقتصر الانتساب للجيش الكويتي على المواطنين فقط، فقد وافق البرلمان في عام 2018 على تعديل المادة الـ 29 لقانون 1967 بشأن قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، ليصبح نص المادة بعد التعديل ”تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين“.

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