الكويت تلقي القبض على عدد من المصريين المرتبطين بـ“خلية الإخوان“

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الخميس، القبض على عدد من المقيمين المصريين المرتبطين بخلية الإخوان المصرية التي سلمتها الكويت لمصر في شهر تموز/ يوليو الماضي، وذلك عقب مخاطبة القاهرة لعدة دول لتسليمها عناصر مرتبطة بهذه الخلية عقب الكشف عنهم من خلال التحقيقات.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية مع عناصر الخلية عن أسماء جديدة من المتعاونين معها في الكويت، بعضهم غادر إلى دول أخرى تتواصل السلطات المصرية معها لتسلّمهم.

ولم تكشف الصحيفة عن عدد المصريين المطلوبين الذين تم إلقاء القبض عليهم، فيما ذكرت أن من بين المعتقلين (خ.م) و(أ.ع) و(م.م) دون ذكر أسمائهم كاملة وفق ما تداوله بعض المصريين.

وضبطت الكويت في شهر تموز/ يوليو الماضي، 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تسليمهم للسلطات المصرية.

وكانت مصادر أمنية ذكرت سابقًا أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم في مصر بوجود شخصيات في المجتمع الكويتي تدعم تحركاتهم، ووجود شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى أدارها عدد منهم بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.

ووقعت مصر والكويت مطلع الشهر الجاري اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين، وذلك بالتزامن مع زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مؤخرًا والتي تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.