الكويت.. الكشف عن تفاصيل إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل

كشفت مصادر أمنية في الكويت، تفاصيل مثيرة، حول قضية إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي الصباح عن العمل، مبينة أن السبب هو التستر على أربعة كويتيين من جماعة الإخوان المسلمين كانوا على صلة مع عناصر الخلية المصرية التي سلمتها الكويت لمصر مؤخرًا.

وقالت المصادر الأمنية لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إن ”رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حاليًا كان مكلفًا بمتابعة هؤلاء المواطنين وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريبًا“.

وأوضحت المصادر أن ”التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية مع زعيم الخلية الإخوانية المصرية، بينت أنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات“.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الفريق الشيخ خالد الجراح، قد أصدر قرارًا الاثنين الماضي، بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي الصباح عن العمل، دون الكشف عن أسباب الإيقاف.

وضبطت الكويت في شهر تموز/ يوليو الماضي، 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت بحقهم أحكام بالسجن في مصر لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تسليمهم للسلطات المصرية.

وكانت مصادر أمنية ذكرت سابقًا أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم في مصر بوجود شخصيات في المجتمع الكويتي تدعم تحركاتهم، ووجود شبكة لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى أدارها عدد منهم بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.