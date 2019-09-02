الداخلية الكويتية توقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت، الفريق الشيخ خالد الجراح، اليوم الاثنين، قرارا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، وذلك وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

ولم يتم الكشف عن أسباب الإيقاف حتى اللحظة، فيما ذكر حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري على موقع ”تويتر“ أن الشيخ وكيل أمن الدولة الخارجي أوقف عن العمل مع رجل الأعمال ومرشح الدائرة الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية لندن.

متداول : وكيل امن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي الصباح الذي تم ايقافه عن العمل بقرار من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اليوم مع رحل الاعمال فهد غشام البصمان في #لندن pic.twitter.com/cWZ9YjCDTz — تفتيش الكويت ???????? (@TfTeeeSH) September 2, 2019

وتم تعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا لجهاز أمن الدولة في فبراير/شباط 2017.