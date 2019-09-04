الكويت.. إحالة ”المعتقلين“ البدون إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت اليوم الأربعاء، ملف النشطاء ”البدون“ المعتقلين، إلى محكمة الجنايات للنظر بقضيتهم في العاشر من الشهر الجاري، وذلك عقب نحو شهرين من ضبطهم والتحقيق معهم بتهمة ”المشاركة بتجمعات غير مرخصة“.

وقال المحامي أحمد الحمادي إنه ”تم التصرف بملف قضية المعتقلين البدون وإحالته لمحكمة الجنايات لتحديد جلسة موضوع، لذلك لن يعرضوا اليوم على قاضٍ لتجديد الحبس، وبانتظار تحديد الجلسة“.

عاجل / تم التصرف بملف قضية المعتقلين البدون " قضية التظاهر بلا ترخيص " و إحالته لمحكمة الجنايات لتحديد جلسة موضوع لذلك لن يعرضوا اليوم على قاضي تجديد الحبس و بانتظار تحديد الجلسة #الحريه_للمعتقلين_البدون55 — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) September 4, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى حول تطورات القضية: ”تم تحديد جلسة لعرضهم على محكمة الجنايات بتاريخ 2019/9/10، أمام الدائرة الجنائية الرابعة“.

عاجل / اخر مستجدات قضية المعتقلين البدون قضية ( التظاهر بلا ترخيص ) تم تحديد جلسة لعرضهم على محكمة الجنايات بتاريخ ١٠-٩-٢٠١٩

يوم الثلاثاء القادم

أمام الدائرة الجنائية الرابعة #الحريه_للمعتقلين_البدون55 — المحامي أحمد الحمادي (@el7ammadi) September 4, 2019

وقد تم اعتقال النشطاء في شهر تموز/ يوليو الماضي، على خلفية اعتصام جرى تنفيذه احتجاجًا على أوضاعهم، بعد أيام من انتحار شاب يدعى عايد حمد مدعث شنقًا.

وقد تم التحقيق مع النشطاء عقب توجيه عدة تهم لهم، منها التجمهر دون ترخيص، وإشاعة أخبار كاذبة، لتتم إحالتهم منذ نحو شهر إلى السجن المركزي.