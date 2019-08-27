القبض على شابين خطفا أطفالًا في مشهد تمثيلي بسلطنة عمان (فيديو)

القبض على شابين خطفا أطفالًا في مشهد تمثيلي بسلطنة عمان (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على الشابين اللذين ظهرا في مشهد تمثيلي وهما يقومان بعملية اختطاف أطفال في سيارة.

وأكدت الشرطة في تغريدة لها: ”بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن مشهدًا لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر فيهم من قبل أشخاص ملثمين، فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم“.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، شابين ملثمين، يقتحمان سيارة بها 5 أطفال؛ ما دفع الأطفال للصراخ، قبل أن يصرخ بهم أحد الشابين ليلتزموا الهدوء.

وكان المقطع المتداول، مجرد مشهد تمثيلي، أراده الشابان بهدف التوعية من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم في السيارات، فيما من المرجح أن الأطفال كانوا مشاركين في التمثيلية، حيث تحول صراخهم لضحك لاحقًا.

لكن المشهد أثار حفيظة العديد من الناشطين؛ بدعوى أنه يبث الذعر في الأطفال والمجتمع، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشأنه.

 

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