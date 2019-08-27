القبض على شابين خطفا أطفالًا في مشهد تمثيلي بسلطنة عمان (فيديو)

أعلنت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إلقاءها القبض على الشابين اللذين ظهرا في مشهد تمثيلي وهما يقومان بعملية اختطاف أطفال في سيارة.

وأكدت الشرطة في تغريدة لها: ”بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن مشهدًا لسرقة مركبة وخطف أطفال وإثارة الذعر فيهم من قبل أشخاص ملثمين، فقد باشرت إدارة مكافحة الجريمة إجراءات البحث عن المذكورين وتم القبض عليهم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم“.

لأي مرحلة وصلنا ، نستغل مشاعر فئة الأطفال الأبرياء والتي قد ينتج عنها عقد نفسية ، فإن كان أصحاب المقطع يريدون إيصال رسالة فهذه ليست الطريقة الصحيحة

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أعتذر عن إدراج المقطع ولكن يحب إيقاف وبقوة هذه الممارسات اللا مسؤولة .@oman_pp pic.twitter.com/X3euMwFaoY — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) August 22, 2019

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، شابين ملثمين، يقتحمان سيارة بها 5 أطفال؛ ما دفع الأطفال للصراخ، قبل أن يصرخ بهم أحد الشابين ليلتزموا الهدوء.

وكان المقطع المتداول، مجرد مشهد تمثيلي، أراده الشابان بهدف التوعية من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم في السيارات، فيما من المرجح أن الأطفال كانوا مشاركين في التمثيلية، حيث تحول صراخهم لضحك لاحقًا.

لكن المشهد أثار حفيظة العديد من الناشطين؛ بدعوى أنه يبث الذعر في الأطفال والمجتمع، ما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك بشأنه.

ممتاز ونرجو اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه بحقهم عشان يكون رادع للجميع وان لا تتكرر مثل هذي التصرفات التي تروع الاطفال وتبث في قلوبهم الخوف والرعب

شكرا الى شرطه عمان السلطانيه — رجل الصحراء (@c0RBhgNQHME923z) August 27, 2019

كل الشكر لكم.. نتمنى تشديد الرقابه على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم ترك المجال لأنتشار بعض السلوكيات الخاطئة في مجتمعاتنا. — Zakariya Alajmi (@ZakariyaAlajmi) August 27, 2019