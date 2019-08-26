استثمارات إماراتية جديدة بـ500 مليون دولار في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، توقيع عقود شراكة مع مجموعة إماراتية لإنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات بلغت 500 مليون دولار.

وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة اللولو الإماراتية بإجمالي 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 مدن في مصر.

وأكد مساعد الوزير، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مجموعة السلاسل ستكون في مدن أكتوبر والعبور والتجمع الخامس، موضحًا أن هذه المنافذ توفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية لإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.