الكويتيون يحتفون بسلامة أميرهم عقب ظهوره الأول معافى من عارض صحي

احتفى الكويتيون، اليوم الإثنين، بسلامة أمير بلادهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب الظهور الإعلامي الأول له، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، وذلك بعد يوم من ترويج الأخبار والإشاعات المتداولة حول حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح الذي لم يظهر إعلاميًا منذ تعرضه للأزمة الصحية مؤخرًا.

وتبادل مواطنون ونواب وأكاديميون ونشطاء، التهاني بسلامة الشيخ صباح، عقب ظهوره في قصر بيان، صباح يوم الإثنين، واستقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومسؤولين آخرين، لينفي ظهوره الشائعات التي تم ترويجها مؤخرًا، حول وضعه الصحي حيث بدا بصحة جيدة.

وتداول النشطاء، صور الأمير الجديدة، أثناء تواجده في قصر بيان، معبرين عن سعادتهم بسلامته، حيث كتب النائب ثامر السويط تحت وسم #صاحب_السمو ”الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على سلامة #صاحب_السمو .. صورة تباشرت بها كل الكويت حفظكما الله من كل مكروه“.

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على سلامة #صاحب_السمو ..صورة تباشرت بها كل الكويت حفظكما الله من كل مكروه???? pic.twitter.com/kLZpfAVdug — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) August 26, 2019

وقال الداعية الدكتور عبد الله الشريكة ”الله يحفظك يامن تهللت وجوه شعبك فرحًا برؤيتك“، وكتب الملحن فهد الناصر ”الحمد لله الذي أقرّ عيوننا برؤية والدنا و قائدنا صاحب السمو الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح حفظه الله ورعاه“.

الله يحفظك يامن تهللت وجوه شعبك فرحا برؤيتك..#قرة_عين_الكويت_بشوفة_اميرها pic.twitter.com/dQXYTTAr2k — د. عبدالله الشريكة ???????? (@DrAlshoreka) August 26, 2019

وتحت وسم #قرة_عين_الكويت_بشوفة_اميرها، علّق الدكتور عبد المطلب بهبهاني ”أولًا ألف الحمد لله على سلامة أبونا #صباح_الأحمد . ثانيًا الفيديو يثبت بالصوت وبالصورة كذب الكثير من المواقع في ”السوشيل ميديا“ في تويتر وغيرها، والتي تدعي الكذب والزور، ومع الأسف الناس تصدقها وتنشر وتتداول أخبارها.

الحمد لله الذي أقر عيوننا

برؤية والدنا و قائدنا

صاحب السمو الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح

حفظه الله ورعاه ????????❤️

#قرة_عين_الكويت_بشوفة_اميرها pic.twitter.com/SJGDGDP4fN — ????????المُلحِّن فهد الناصر???????? (@AlNasser_FHD) August 26, 2019

وكان الديوان الأميري، كشف في الـ 18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألمَ به، بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.