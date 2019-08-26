ظهور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعد الشائعات حول وضعه الصحي (فيديو)

استقبل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح الیوم، ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد.

وخلال الساعات الماضية، راجت الكثير من الشائعات بشأن حقيقة الوضع الصحي للشيخ صباح، ما أثار القلق في الكويت.

وتوجه عدد من الكويتيين بمختلف أطيافهم بالدعاء للشيخ صباح بدوام الصحة بعد تأكيد عدد منهم أنه بصحة جيدة وأن ما أثير حول تأزم حالته الصحية هو شائعات مغرضة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.