ولي عهد أبو ظبي يقلد رئيس وزراء الهند ”وسام زايد“

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، ، اليوم السبت، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث قلده ”وسام زايد“.

ووصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الإمارات، مساء الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يبحث فيها الجانبان العلاقات والتعاون، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مودي ”وسام زايد“، تقديرًا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وجاء في حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمي على ”تويتر”، ”محمد بن زايد يقلد رئيس وزراء الهند وسام زايد تقديرًا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ويشهد إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عامًا لمولد المهاتما غاندي“.