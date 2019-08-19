إثر جدل قويّ.. الكويت تكشف أعداد الجالية المصرية على أراضيها

كشفت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي 2018، بمقدار 26 ألفًا و551 شخصًا، ليصبح 634 ألفًا و977، بانخفاض بنسبة 3.95 % مقارنةً ببداية العام نفسه، من بينهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الـ 15.

وقالت الإدارة المركزية في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية: إن إجمالي أذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال العام 2018 بلغت 62 ألفًا و191 إذن عمل فقط، على عكس الأرقام المبالغ فيها والتي تم تداولها مؤخرًا نقلًا عن تقرير لجهاز الإحصاء المصري.

وأوضحت الإدارة أنه تم إلغاء 23 ألفًا و883 إذن عمل من الأذونات الصادرة، ليتبقى منها 38 ألفًا و308 إذونات عمل فقط للعمل في القطاع الأهلي، مبينةً أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بلغ 577 عاملًا، أغلبهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية.

وحول إجمالي أعداد العمالة المصرية في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي، ذكرت الإدارة أنه بلغ عددهم في القطاع الحكومي 40 ألفًا و897 عاملًا من الذكور والإناث، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 451 ألفًا و960 عاملًا.

وجاء توضيح الإحصاء الكويتي عقب أيام من تقرير لجهاز الإحصاء المصري نشرته صحيفة ”الراي“ الكويتية، والذي ورد فيه أنه تم إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال 2018، في حين تم تجديد تصاريح 132 ألفًا آخرين.

وأثار التقرير المصري سجالًا في المجتمع الكويتي تجاه أعداد المصريين الذين دخلوا الكويت خلال العام الماضي، والتي أشارت وفق التقرير المصري إلى دخول أكثر من 8000 مصري شهريًا للكويت، الأمر الذي أثار جدلًا حادًا شارك فيه نواب وسياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتجاوز عدد سكان الكويت الـ 4 ملايين نسمة تشكل فيه نسبة الوافدين الثلثين، وتعتبر الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية.