بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم فتيات على أحد شواطئ الكويت (فيديو)

أظهر مقطع مصور، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لحظة هجوم عدد من الكلاب الضالة على فتيات صغيرات أثناء تواجدهن على أحد الشواطئ قبل أن يسارعن إلى الهروب منها.

وقال نشطاء إن ”الكلاب هاجمت الفتيات أمام أحد شاليهات الخيران بالكويت، أثناء لعبهن“.

وظهرت الفتيات أثناء هروبهن من الكلاب التي تمكنت من الإمساك بإحداهن قبل أن تتمكن من تخليص نفسها والهروب دون أن تصاب بأذى.

هجوم الكلاب الضالة على فتيات صغيرات في الخيران. pic.twitter.com/02tnxtZppD — المجلس (@Almajlliss) August 18, 2019

وفيما لم يتم توثيق تاريخ المقطع المصوَر أو التأكد من صحة الموقع المذكور، وهو شاليهات الخيران، أبدى النشطاء تفاعلهم مع المقطع موجهين الانتقادات للجهات الرسمية المسؤولة عن مكافحة الكلاب الضالة.

ورغم تعاطف المدونين مع الفتيات الصغيرات، إلا أنهم اختلفوا في الآراء حول قضية الكلاب الضالة في البلاد التي سبق أن أثيرت منذ أشهر قليلة وتباينت حولها الآراء بين مطالب بتسميمها للتخلص من أذاها، وبين من استنكر تسميمها وطالب بوضعها في أماكن خاصة بدلاً من قتلها.

وكانت قضية الكلاب الضالة أحدثت ضجة إعلامية في حزيران/ يونيو الماضي، بعد تداول النشطاء مقاطع فيديو لكلاب ضالة في إحدى الساحات الترابية وقد ظهر عليها الألم نتيجة تناولها السم، ما أثار سجالاً بين النشطاء.

وكانت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أعلنت آنذاك شن حملة لـ“إخصاء“ ذكور الكلاب للحد من تكاثرها بعد أن تجاوز عددها الـ 20 ألفاً متوزعة في مختلف مناطق البلد الخليجي.