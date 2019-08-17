وزير خارجية إيران يزور الكويت

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الكويت تستغرق يومًا واحدًا.

وقال مصدر دبلوماسي إيراني، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن ظريف سيلتقي الأحد نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والقيادة السياسية.

وأضاف أن المحادثات ستتركز على الوضع الأمني في المنطقة، والحفاظ على حرية الملاحة في الخليج لحماية ممرات النفط، مشيرًا إلى احتمالية طرح المبادرة الإيرانية بعقد اتفاقية ”عدم اعتداء“ بين دول المنطقة.

ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن ظريف سيغادر الكويت بعد ظهر الأحد، متوجهًا إلى فنلندا ثم السويد ويختتم جولته الخميس في النرويج.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية ”عدم اعتداء“ مع دول الخليج.