الكويت تضبط مسيئًا للذات الإلهية عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الجمعة، ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالتعدي على الذات الإلهية من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاتها بعد اتهامها بإهانة الدين الإسلامي.

حجم التمادي القذر..

الذي يطال من المكانة الطاهرة للذات الإلهية هذه الأيام لابد وأن يُواجههُ تطبيق صارم لهيبة القانون حتى يعتبر كل سافل وفاجر ومنحط!

الصمت المخزي والمريب..

على ممارسات هذه الشرذمة العفنة طريق مختصر لدمار الهوية الإسلامية التي تُشرفنا في كل زمان ومكان كشعب كويتي pic.twitter.com/tDlyi1VZ4L — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) August 15, 2019

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إنّها“قامت فور تلقيها بلاغًا حول الشخص المسيء في مقطع الفيديو بالبحث والتحري عنه حيث تم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

الإعلام الأمني: ضبط شخص تطاول على الذات الإلهية وإحالته إلى جهة الاختصاص pic.twitter.com/7MfLSyqeWo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 16, 2019

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون على الجميع وعدم تهاونها مع أي شخص يقوم بالتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي.

وفيما لم تُرفق وزارة الداخلية في بيانها الرسمي مقطع الفيديو المقصود أو تفاصيل حول الشخص المسيء، إلا أنه سبق أن تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو لوافد لبناني تحدث فيه عن صيام يوم عرفة بطريقة مثيرة واستفزازية.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، يوم أمس الخميس، بيانًا حول الناشطة كريمة المعروفة بـ (المتمردة)، والتي تم اتهامها بإهانة الدين الإسلامي بعد الحديث عن قضية الحجاب وعلاقته بدخول الجنة، حيث أكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية حيالها.