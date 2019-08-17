الإمارات تؤكد دعمها للانتقال السلمي في السودان‎

أكدت الإمارات، السبت، دعمها للانتقال السلمي للسلطات في السودان، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، مضيفة أنها ستواصل العمل من أجل الوصول إلى ”سودان مزدهر ومستقل“.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في حسابه على موقع ”تويتر“، أن بلاده ”متشجعة من التطورات في السودان وداعمة للانتقال الدستوري والسلمي“.
ويحتفل السودان، السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية؛ بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيدًا من الحرية والازدهار الاقتصادي.