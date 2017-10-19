بالصور.. من هم الوزراء الخارجون من التشكيلة الحكومية في الامارات؟

بعد التعديل الوزاري الجديد، الذي أعلنه اليوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خرج من التشكيلة الحكومية الاتحادية 4 وزراء.

الوزراء الأربعة الذين خرجوا هم الشيخة لبنى القاسمي، صقر غباش، وراشد بن فهد، ونجلاء العور، إضافة إلى عبد الله البسطي، الذي كان أمين عام مجلس الوزراء.

لبنى القاسمي

من أبرز المغادرين للفريق الحكومي الجديد الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، التي كانت تشغل منصب وزيرة الدولة للتسامح، حيث حل محلها، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي كان يشغل، في التشكيلة السابقة، منصب وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

صقر غباش

كان صقر غباش يشغل منصب وزير الموارد البشرية والتوطين، ليحل محله ناصر بن ثاني الهاملي، وقد توجه له الشيخ محمد بن راشد بالشكر لغباش الذي قضى 4 عقود من حياته في خدمة البلاد.

نجلاء العور

خرجت نجلاء العور من منصبها كوزيرة تنمية المجتمع في التشكيلة السابقة، لتحل محلها حصة بنت عيسى بو حميد.

راشد بن فهد

وإضافة للوزراء، خرج من التشكيلة الجديدة أيضا وزير الدولة راشد بن فهد.

عبد الله البسطي

كما غادر الفريق الحكومي أيضا الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، عبد الله البسطي.

وتوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر إلى الوزراء المغادرين على الخدمة التي قدموها للبلاد أثناء عملهم في الفترة الماضية.