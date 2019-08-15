قرقاش يعلق على القاعدة العسكرية التركية الجديدة في الدوحة

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، ضمنيًا، على تقارير عن إقامة تركيا قاعدة عسكرية جديدة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت صحيفة حرييت التركية، أمس الأربعاء، تقريرًا عن قاعدة عسكرية تركية جديد في الدوحة، من المقرر أن تفتتح رسميًا الخريف المقبل، بحضور الرئيس التركي وأمير قطر.

وقال الوزير الإماراتي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق (رحل) قبل 100 عام“.

وأضاف أنور قرقاش: ”عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء.. اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته“.

بينما تعزز الامارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الامن العربي، يبتكرون معنى مسخ للسيادة بعودة احتلال فارق قبل ١٠٠ عام وعويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء اختاروا مسارهم وادركوا تكلفته وخطورته — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 15, 2019

ورأى متابعون للأوضاع بالخليج، في كلام الوزير الإماراتي: ”إشارة إلى القاعدة التركية الجديدة في الدوحة، التي يأتي افتتاحها، بعد حوالي 100 عام من سقوط حكم العثمانيين الأتراك للمنطقة“.

كما أشاروا إلى أن الشطر الثاني من التغريدة تضمن تعليقًا على تغريدة لحمد بن جاسم، حاول خلالها تسويق الرواية القطرية التي تزعم وجود تناقضات بين الإمارات والسعودية، في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.