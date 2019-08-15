الإمارات.. شاب يقدّم دليل إدانته للشرطة بطريقة ساذجة

لم يكن الشاب الآسيوي يعلم وهو يصور جريمته أنه يساعد الشرطة للحصول على دليل إدانته، عندما أقدم على ضرب شخص آخر في الشارقة بـ دولة الإمارات، محاولًا استعراض قوته أمام الآخرين، عبر المقطع المصور.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإنّ المجني عليه قال أمام محكمة الجنح إنه ”كان يسير في الشارع وفوجئ بحضور المتهم (الشاب الآسيوي) وأصدقائه واعتدوا عليه بالضرب، ولم يستطع مقاومتهم وسقط على الأرض“.

وأضاف أنه اكتشف بعد الواقعة أن هناك شخصًا صوّر الاعتداء بالتعاون مع المتهم وأصدقائه، لإظهار قوتهم أمام الآخرين.

وأوضح أنه استطاع الحصول على فيديو يوثّق اعتداء المتهم وأصدقائه عليه، حيث يبين المقطع أن هناك شخصًا كان برفقتهم يصوّر الواقعة لاستعراض القوة، مضيفًا أنه توجه للمستشفى وأبلغ الشرطة بما حدث، والتي بدورها تمكنت من ضبط المتورطين.

وأنكر المتهم جريمته، مؤكدًا أن المجني عليه هو من ضربه أولًا، وبعدها حصل بينهما اشتباك وتبادلا الاعتداء.