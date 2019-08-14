مشرفة مدرسة بالإمارات تجبر طالبًا على السير حافيًا وقت الظهيرة

غرّمت محكمة الشارقة في دولة الإمارات مشرفة مدرسة خاصة 10 آلاف درهم (2740 دولارًا)، بعد إجبارها طالبًا حدثًا (15 عاما) على خلع حذائه، وتركته حافيًا في المدرسة في درجة حرارة عالية خلال فترة الظهيرة؛ ما أدى إلى تعرض قدميه للأذى.

وجردت المشرفة التي تعمل في مدرسة تتبع المنهاج الأمريكي، طالبًا من حذائه، وتركته يمشي حافيًا وقت الظهيرة، ما عرّض قدمي الطالب للأذى، حسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وقدم والد الطالب بلاغًا بتعرض ابنه للإساءة من قبل المتهمة، التي تعمل مشرفة في قسم البنين بمدرسة الطالب، قائلًا إن المشرفة أجبرت ابنه على خلع حذائه، وحضور الحصة الأخيرة من اليوم الدراسي حافيًا بين زملائه، والمشي وقت الظهيرة من دون حذاء.

وأضاف أن ابنه ذهب إلى المتهمة بعد انتهاء الحصة ليأخذ حذاءه، إلا أنها طردته ونهرته، فمشى إلى حافلة المدرسة حافيًا.

وأوضح والد الطالب، أن ابنه حاول أكثر من مرة إقناع المشرفة بإعادة الحذاء، لكنها رفضت، وأصرت على الاحتفاظ به حتى أخذه منها مشرف الحافلات المدرسية.