الإمارات تدعو الهند وباكستان لضبط النفس في أزمة كشمير

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، أن بلاده ”تتابع بقلق“ تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعيًا إلى ضبط النفس.

وشدد قرقاش في بيان أصدرته وزارة الخارجية، على ضرورة ”اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة“، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأعرب الوزير عن ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي البلدين- الهند وباكستان- وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدًا عن التصعيد والمواجهة.

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الإثنين الماضي، الحكم الذاتي الدستوري في إقليم جامو وكشمير.

وردًا على ذلك، أعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، متوعدة برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

والإقليم مقسَّم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947، ويتنازع البلدان ملكيته.