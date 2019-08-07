إجراءات جديدة في الكويت حول التأشيرات والمرافقين

كشف مصدر أمني في الكويت عن تعميم الإدارة العامة لشؤون الإقامة لجميع إداراتها بقصر الزيارة السياحية التي تبلغ ثلاثة أشهر على الزوجة والأبناء فقط، وتحديد الزيارة العائلية بمدة ثلاثين يومًا للوالدين والحموات والأشقاء.

وقال المصدر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إن ”إدارات الهجرة في محافظات الكويت كافة بدأت العمل بهذا النظام الجديد اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين مدتها شهر واحد“.

وأضاف أنه لا مجال للاستثناءات في الزيارات حيث لا يجوز منح الوالدين والحموات فيزا عائلية مدتها ثلاثة أشهر كما كان الأمر في السابق.

وكانت الكويت قد وحدت في شهر آب/ أغسطس 2018 مدة الزيارة بأنواعها (التجارية والسياحية والعائلية) بشهر واحد فقط، قبل أن يتم لاحقًا تعديل المدة بالنسبة للزوجة والأبناء والسماح لهم بالزيارة لثلاثة أشهر.

ويبلغ عدد السكان في الكويت أكثر من أربعة ملايين نسمة وتتجاوز نسبة الوافدين الثلثين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.