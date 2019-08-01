روسيا: أمريكا تريد ذريعة لصراع في الخليج‎

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، عن وزارة الشؤون الخارجية، قولها إن لديها انطباعًا بأن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لصراع في الخليج.

ونقلت الوكالة عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، قولها: ”الأحداث هناك تتحرك حقًا نحو منعطف خطير، وهناك مخاطر من اندلاع اشتباك عسكري واسع النطاق“.

وأضافت: ”مبدئيًا لدينا شعور بأن واشنطن تبحث وحسب، عن ذريعة لإثارة الموقف ومواصلة التصريحات العدائية تجاه إيران، والانتقال إلى مرحلة من الصراع أنشط وأكثر سخونة“.

وذكرت زاخاروفا، في الإفادة الصحفية نفسها، أن تحرك واشنطن لتشكيل مهمة بحرية في مضيق هرمز، يبدو محاولة فجة للضغط على إيران.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج الاستراتيجية منذُ الانسحاب الأمريكي في شهر أيار/مايو، من عام 2018 من الاتفاق الدولي مع إيران وفرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران، حيث كثفت إيران خلال الأسابيع الأخيرة هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج.