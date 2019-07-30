إيران: لا يمكننا استبدال الإمارات تجارياً بسلطنة عمان

زعم أمين عام هيئة الصرافين في إيران، شهاب قرباني، الثلاثاء، أن بنكين إماراتيين أعلنا عن استعدادهما للتعاون مع إيران في القطاع المصرفي ونقل الأموال دون الكشف عن هوية البنكين، مؤكدًا في الوقت ذاته حدوث تراجع كبير في حجم التبادلات التجرية بين البلدين خلال العامين الأخيرين.

وأضاف قرباني في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”ايلنا“: ”اطلعت على أن بنكين إماراتيين أعلنا عن استعدادهما للتعاون المالي مع إيران، بعد بدء المحادثات حول هذا الأمر، فيما لم يحدث أي إجراء في هذا الصدد في الأسواق من الناحية التنفيذية لغاية الآن“.

ولم يقدم قرباني أي دليل على هذا الادعاء.

وتابع قرباني أن ”الإمارات تُعد منذ سنوات طويلة جسر الربط للمنطقة، حيث تتم عن طريقها الكثير من الأعمال التجارية، ونقل الحوالات سواء الحكومية أو للقطاع الخاص مع دول من أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا“.

ونوه قرباني إلى أنه ”في حال عادت علاقاتنا مع الإمارات مثل السابق، فلا نعلم سيرحب التجار الإيرانيين بهذا أم لا، خاصة بعد وضع الإمارات قانون الضرائب بزيادة 5%، ما يعني زيادة تكاليف نقل الأموال“.

واختتم قرباني تصريحاته للوكالة الإيرانية بالقول: ”ليس لدينا بالفعل بديل عن الإمارات في هذا الصدد، فقد طُرحت أقاويل لاستبدال هذه الدولة بعُمان، ولكن وحدة العملة لهذا البلد (سلطنة عُمان) ليست معروفة على المستوى الدولي كعملة الإمارات، وهذا يعني أننا ليس أمامنا سوى قبول هذه التكاليف“.