بعد ”عتيج المسيان“.. الكويت تتعرف على صاحب حساب ”جنوب السرة“ المؤيد لقطر

توصلت السلطات في الكويت لمعرفة هوية صاحب حساب ”جنوب السرة“ على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، والمعروف بتغريداته المثيرة للجدل، بينما تلاحقه اتهامات بتأييد قطر وجماعة الإخوان.

وقالت صحيفة ”الراي“ المحلية إن ”إدارة المباحث الإلكترونية، وبعد فترة طويلة، نجحت في التعرف على هوية صاحب الحساب الذي دأب على الإساءة للعديد من الأشخاص“.

وأضافت أنه ”بعد إبلاغ النيابة العامة في إحدى القضايا المرفوعة ضد حساب (جنوب السرة)، فإن الباب بات مفتوحًا أمام قضايا عدة سابقة مرفوعة، فضلاً عن أخرى سيبادر كثيرون ممن تضرروا منه إلى رفعها بعد التعرف على هويته“.

وأوضحت أن ”صاحب الحساب الذي تم التعرف على هويته متواجد في لندن منذ بداية 2018″، مشيرة إلى أنه ”من المتوقع تعميم اسمه ووضعه على قائمة المطلوبين ليتم ضبطه فور عودته إلى البلاد“.

ولم تكشف الصحيفة مزيدًا من التفاصيل بشأن هوية صاحب الحساب.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان مصادر كويتية الكشف عن هوية حساب آخر موالٍ لقطر، هو ”عتيج المسيان“ المعروف في الكويت بإساءته للسعودية والإمارات، والدفاع عن قطر، وقال ناشطون كويتيون إنه يتلقى الأموال من الدوحة، فيما تحدث قطريون أنفسهم عن علاقته ببلادهم ضد ”دول الحصار“.