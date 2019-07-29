حقيقة منح الكويت جنسيتها لطفل الجليب المفقود

نفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، منح الجنسية الكويتية للطفل المفقود الذي عثر عليه قبل أيام في منطقة الجليب، بعد تعذر معرفة عائلته أو أي معلومات عنه رغم اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول إلى ذويه.

وقالت المصادر إن الجنسية لا تمنح إلا وفق ضوابط واشتراطات نص عليها وحددها قانون الجنسية، نافيةً ما تواتر من أنباء عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الجنسية للطفل، وفقًا لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

وكشفت المصادر أن الطفل سيتم إيداعه لاحقًا وبصفة مؤقتة في دار إيواء الأطفال في مجمع دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى الرعاية لحين استكمال الجهات المختصة في وزارة الداخلية إجراءاتها بالبحث والتحري عن ذويه.

وأوضحت المصادر أن إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون تهتم بإيواء ورعاية فئة مجهولي الوالدين ومن في حكمهم، وتحتضن مؤقتًا الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية لحين الانتهاء من تسوية أوضاعهم القانونية، وتقدم لهم خدمات الرعاية الإيوائية كافة لحين انتهاء الجهات المختصة بالدولة من تسوية أوضاعهم وتسليمهم لذويهم.

وعثرت إحدى الدوريات الأمنية مساء الخميس الماضي على الطفل في منطقة الجليب، حيث تم التحفظ عليه في مخفر الجليب واتخاذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنه لمعرفة ذويه لعدم مقدرته على النطق أو الإدلاء بأي بيانات لصغر سنه.

وأحالت الجهات الأمنية الطفل قبل يومين إلى المستشفى لتلقي بعض الفحوصات والعلاجات اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى وزارة الشؤون لرعايته كونه صغير السن وغير قادر على العناية بنفسه.