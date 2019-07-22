قرقاش: بن جاسم كان سباقًا في التوجه لاستقدام القوات الأمريكية إلى قطر

استنكر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي تصريحات حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق حول سماح السعودية بقدوم قوات أمريكية لتعزيز أمن منطقة الخليج العربي.

وقال قرقاش، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“: ”الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائمًا سباقًا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا“.

وأضاف الوزير الإماراتي: ”ملاحظاته (حمد بن جاسم) اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر“.

الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية الى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا، ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 22, 2019

وكان حمد بن جاسم تناول في عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر مسألة السماح للقوات الأمريكية بالقدوم للمنطقة؛ في إشارة إلى موافقة العاهل السعودي على استضافة المملكة قوات أمريكية على أراضيها، وذلك بهدف تعزيز أمن المنطقة.