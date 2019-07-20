لتهدئة التوتر في الخليج.. ترامب يسمح للسيناتور راند بول بالتفاوض مع إيران‎

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.

وقال ترامب خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض، أمس الجمعة:“راند صديقي، وقد سألني عمّا إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات)، وأجبت بنعم“.

وأضاف:“إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضًا نعم، بحسب من هم (هؤلاء الأعضاء)“.

وأردف:“لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية“.

وذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن ”بول“ اقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم العام 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية.