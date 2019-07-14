الخارجية الكويتية تطالب قناة العربية بالاعتذار عن ”إساءة“ سارة دندراوي

طالب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، يوم الأحد، قناة العربية، بالاعتذار عمّا وصفه بـ“الإساءة“ التي صدرت عن مذيعتها سارة دندراوي.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن الجارالله، قوله إن ”وزارة الإعلام أصدرت بيانًا حددت فيه موقف الكويت مما جاء من إساءة من مذيعة قناة العربية“.

وأضاف أن الوزارة ”تواصلت مع مكتب قناة العربية في الكويت، وأبلغته أن ما حدث كان خطأ جسيمًا يستدعي ويستوجب ممن في القناة أن يبادروا ويسارعوا بتقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم باعتبار أن الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي“.

وأكد أن ”هذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الإطلاق مع مصداقية وموضوعية قناة العربية، وبالتالي ما حدث هو خدش لهذه المصداقية والمهنية لقناة كبيرة“، على حد قوله.

وتابع: ”ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي والتماسك بين أبنائه“.

وكانت دندراوي قد أشعلت جدلًا كبيرًا عبر برنامجها ”تفاعلكم“، عندما سخرت من انخفاض أسعار بيع الخمور في قطر، وموقف جماعة الإخوان المسلمين في الكويت من هذا الأمر.

وقالت الإعلامية دندراوي، في تعليقها المثير، إن ”قطر قررت تخفيض بعض السلع قبل كأس العالم 2022، ومن هذه السلع الخمور والتبغ؛ لاسترضاء السكان والزوار المشجعين لكرة القدم“، مضيفةً في نهاية تعليقها: ”ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري“.

وفي وقت سابق، انتقدت وزارة الإعلام الكويتية ما وصفته بـ“إقحام الكويت في قضايا إعلامية لا دخل لها فيها“، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية ”يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها“.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد، أن الكويت ”سعت وتسعى دائمًا إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء، كما دعت دائمًا إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة“.