”الاستئناف“ الكويتية تؤيد سجن ناشط 5 أعوام بتهمة الإساءة للإمارات

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأحد، بسجن الناشط والمغرد ”مساعد المسيليم“ 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف.

وجاء حكم الاستئناف تأييدًا لحكم محكمة الجنايات الذي أصدرته في شهر أيار/ مايو الماضي بحق المسيليم المقيم خارج الكويت، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة ضده بالسجن إلى 75 عاما، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ولا يعد هذا الحكم الأول بحق المسيليم، حيث سبق أن أصدرت محكمة الجنايات عام 2016 حكمًا بسجنه؛ بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مقطع فيديو مصور.

وأيدت محكمة الاستئناف في ذات العام حكمًا بسجن المسيليم بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، إضافة إلى اتهامه بالإساءة إلى السعودية من خلال تغريدة له مسيئة للملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد وفاته.

وتشهد المحاكم الكويتية بشكل دائم قضايا ضد مواطنين؛ بسبب دعاوى تتعلق بتغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتسبب بإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة لتطرقهم إلى الأديان والطوائف والدول الأخرى.