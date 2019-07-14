وفاة الشيخ الكويتي الشاب حمود الصباح بطلق ناري

تداول ناشطون عبرمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، اليوم الأحد، أنباء عن وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الجراح الصباح، أحد أفراد الأسرة الحاكمة عن عمرناهز 30عامًا.

وقال النشطاء إن الراحل توفي متأثرًا بجراح أصابته إثر تعرضه لرصاصة من سلاحه الشخصي أثناء تنظيفه في منزله.

ولم يتسن على الفور لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الرواية فيما اكتفى بيان النعي الرسمي الوارد على وكالة الأنباء الكويتية بالقول: ”ینعى الدیوان الأمیري المغفور له الشیخ حمود عادل إبراھیم الحمود الجراح الصباح عن عمر یناھز 30 عامًا، وسیوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح یوم غد الاثنین“.

وفاة الشيخ حمود ابراهيم الصباح متأثراً بجراحه اثناء تنظيف سلاحه الشخصي في منزله ..الله يرحمه ويغفر له — ????????‍⚕️دكتوره????????‍♀️????????‍⚕️ (@q8one1) July 13, 2019

ونعى عدد من المغردين عبر موقع ”تويتر“ الشيخ الراحل من خلال تغريدات تتضمن الدعاء له بالرحمة والمغفرة.