سفير البحرين يستأنف عمله في العراق بعد تعليق أسبوعين‎

استأنف السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، اليوم الجمعة، مهام عمله في بغداد، بعد تعليق دام نحو أسبوعين، على خلفية اقتحام متظاهرين مبنى السفارة احتجاجًا على احتضان البحرين ما عُرف بـ“مؤتمر المنامة“.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن ”السفير البحريني في العراق صلاح المالكي، عاد إلى مقر عمله بمبنى السفارة اليوم“.

وأوضح المصدر أن الأزمة السياسية على خلفية اقتحام متظاهرين بمبنى السفارة، يونيو/حزيران الماضي ”انتهت بين البلدين“.

ولفت إلى أن عددًا من المتهمين بالاعتداء على مبنى السفارة سيحاكمون وفق القانون.

ومساء 29 حزيران/ يونيو، اقتحم العشرات من المتظاهرين، مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور، غربي بغداد، احتجاجًا على احتضان البحرين ما عُرف بـ“مؤتمر المنامة“، وإثر ذلك استدعت الأخيرة سفيرها لدى بغداد صلاح المالكي.

وفي ذات اليوم، عبّر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن رفضه وشجبه لاقتحام المتظاهرين مبنى السفارة البحرينية ببغداد، فيما أكد اتخاذ الإجراءت القانونية بحق المتورطين.