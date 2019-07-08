محكمة كويتية تقضي بحبس ”حسين المعتوق“ وآخرين بقضية ”خلية العبدلي“

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الإثنين، بحبس حسين المعتوق وشخص آخر خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التستر على مداني خلية العبدلي الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من محكمة التمييز في منتصف العام 2017.

وتضمن حكم الاستئناف براءة ستة متهمين، وحبس اثنين آخرين لمدة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر، وحبس متهم آخر مع وقف عقوبته لمدة ثلاث سنوات، ووقف نظر استئناف لثلاثة متهمين آخرين، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهم التخابر مع إيران، بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيًا؛ لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016، مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني، و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية في شهر آب/ أغسطس من عام 2015.