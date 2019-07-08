منع إماراتية من دخول الكويت لـ“أسباب أمنية“

منعت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي، مسافرة إماراتية من الدخول إلى بلادها لأسباب أمنية وفقًا لتقاريرمحلية.

وكانت السيدة الإماراتية وصلت الكويت، برفقة زوجها لقضاء إجازة، وبينما كانت السلطات تقوم بإنهاء إجراءات دخولها، تبين أنه غيرمسموح لها بالزيارة لأسباب أمنية.

وحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن ”السلطات الأمنية أعدت للمسافرة نموذج إعادة إلى بلادها لتغادر على الرحلة نفسها التي وصلت عليها، وبناء عليه اضطر زوجها إلى إجراء حركة مغادرة وعاد برفقتها إلى بلادهما“.

وقد أبدى الزوج اعتراضه على القرار الكويتي، حيث لا توجد أي موانع تستدعي حرمان زوجته من الدخول إلى الكويت، كونها لم تتورط في أي مشاكل قانونية سواء في الكويت أو بالإمارات.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأسباب الأمنية.