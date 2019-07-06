وفاة وزير الصحة الكويتي الأسبق عبدالرحمن العوضي

توفي وزير الصحة الكويتي الأسبق، الدكتور عبدالرحمن العوضي، فجر اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، في بيان صحافي، إن ”الكويت فقدت برحيل الدكتور العوضي رحمه الله رجلًا من رجالات البلاد الوطنيين الذين ساهموا في بناء الدولة ولا سيما في القطاع الصحي“، بحسب ما نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، وفاة وزير الصحة الأسبق الدكتور عبدالرحمن العوضي، فجر اليوم.

وسيوارى جثمان العوضي، الحاصل على أعلى الدرجات العلمية المتميزة، الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الأحد .

دخل الراحل العوضي المولود عام 1936، معترك السیاسة منذ عام 1975، عندما اختیر عضوًا في مجلس الأمة من عام 1975 حتى 1980، كما اختیر وزیرًا للصحة العامة من عام 1975 حتى 1983.

وشغل منصبي وزیر الصحة العامة ووزیر التخطیط منذ عام 1983 حتى 1986، قبل أن يصبح وزیرًا للتخطیط من عام 1988 حتى 1990، ثم وزیرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عامي 1990 و1991.

وعلى المستوى الإقليمي، عمل الوزير الراحل، رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب منذ العام 1976 وحتى العام 1987، ثم أمينًا تنفيذيًا للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ عام 1981.