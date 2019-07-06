فجر السعيد تطالب الكويت باستعارة تركي آل الشيخ من السعودية

أبدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إعجابها بالنجاح الذي حققه المستشار تركي آل الشيخ، خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للترفيه في السعودية متمنية استعارة الكويت له على غرار ما يحدث مع اللاعبين.

وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعاره أو كمحترف .. ممكن ???????? — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) July 5, 2019

وقالت السعيد على ”تويتر“: ”وأنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف ممكن“.

وأضافت: ”تدرون شنو أكثر شيء عجبني في الخطة اللي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة واحدة ورغم أن المملكة العربية شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيعًا جغرافيًا ينم عن حرفية عالية، فالمهرجانات الترويحية في كل أنحاء المملكة جهد جبار يشكرون عليه“.