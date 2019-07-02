الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا

نفت الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تكون لدولة الإمارات العربية المتحدة، أي علاقة بالأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

ونقلت الوكالة، عن بيان لإدارة التعاون والأمن الدولي في وزارة الخارجية والتعاون، تأكيد“التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا“.

#عاجل_وام | #الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية #ليبيا، وتؤكد التزامها بقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 . pic.twitter.com/2RNtFMC9kX

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 2, 2019

وتابع البيان:“تؤكد الإمارات التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحث على خفض التصعيد، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة“.