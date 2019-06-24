بوتين يقرر إقامة ملحقية عسكرية في سفارة بلاده بالدوحة‎

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا باستحداث ملحقية عسكرية في سفارة بلاده لدى الدوحة.

وذكرت وكالات إعلام روسية، يوم الإثنين، أن هذا يأتي كإشارة لنية موسكو تعزيز التعاون العسكري والتقني مع قطر.

وجاء في نص المرسوم: ”قررنا لضمان الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية افتتاح ملحقية عسكرية بالسفارة في قطر، ملحق عسكري (جوي- بحري)، ومساعد ملحق عسكري“.

وحسب المصدر ذاته، فإن بوتين أصدر ”تعليمات لوزارة الخارجية تقضي بتبادل المذكرات مع قطر، والاتفاق معها على الإنشاء المتبادل للملحقيتين العسكريتين في السفارة الروسية في قطر، وفي سفارة قطر لدى روسيا“.

وجاء في المرسوم أيضًا، أنه ”سيتم تخصيص الالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ هذا المرسوم من موازنة وزارة الدفاع الروسية“.

وفي أكتوبر 2017، وقعت قطر وروسيا اتفاقًا للتعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم متعلقة بالدفاع الجوي، وعقدًا قانونيًا يتعلق بالشروط العامة للتوريدات العسكرية، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للدوحة.

وفي مارس الماضي، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن ”المفاوضات لا تزال جارية“ حول إمكانية شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخي ”إس-400“ من روسيا، دون الوصول إلى اتفاق نهائي بعد.