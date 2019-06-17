البحرين.. السجن للشيخ الشيعي ملا محمد الماضي لتطاوله على الخلفاء الراشدين

أصدرت النيابة العامة في البحرين، قرارًا يقضي بسجن متهم تطاول على الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفق ما أعلن رئيس النيابة عبدالله الذوادي.

وقال الذوادي في بيان، إنه تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية بعد استجوابه ومواجهته بالأدلة التي أكدت ارتكابه الواقعة، في حين تم تحديد 19/6 المقبل، موعدًا للنظر في القضية.

ولم تذكر النيابة اسم المعني بالاسم، غير أن مصادر محلية أكدت أنه الشيخ الشيعي أحمد عبدالعزيز الماضي، المعروف بلقب ملا محمد الماضي.

وكان الماضي ألقى خطبة طائفية في إحدى دور العبادة، تضمنت تطاولًا على الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، باتهامهم بالخيانة والسرقة، وفقًا للمصادر المحلية.