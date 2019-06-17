مسؤول قطري يشارك في اجتماع بأبوظبي ‎

شاركت قطر في ”الاجتماع التنسيقي العربي“، للإعداد لاجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي العربي الصيني في أبوظبي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”قنا“، أن“مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم السهلاوي“، يترأس وفد بلاده في الاجتماعات المنعقدة في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يُعقد غدًا الثلاثاء في أبوظبي، اجتماع الدورة السادسة عشرة لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وتبحث الاجتماعات التعاون العربي الصيني في جميع المجالات والتنسيق بينهما في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

وشاركت قطر في أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الإمارات، في شهر فبراير من العام الجاري.

ويقول محللون خليجيون، إن مثل هذه الاجتماعات الروتينية لا تعكس أي تغيير بخصوص أزمة قطر مع جيرانها، وإنما تعكس حالة التعايش مع الأزمة باعتبارها مسألة جانبية بالنسبة للدول المقاطعة.