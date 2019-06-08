قرقاش ينفي أنباء تواجده في الخرطوم

قرقاش ينفي أنباء تواجده في الخرطوم

المصدر: فريق التحرير

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ما نشرته وسائل إعلام محسوبة على دولة قطر، أفادت بأنه موجود في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري، ومنها الميدل إيست آي، والتي تروج لوجودي في الخرطوم“.

وأضاف أنه يتواجد حاليًا في ”منتدى براتسلافا في سلوفاكيا“.

وأكد في التغريدة، أن ”ديدنهم الأخبار الكاذبة“، متمنيًا الخير للسودان، قائلًا: ”ربنا يقي السودان ربيعهم“.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد روجت مزاعم زيارة قرقاش إلى الخرطوم، ضمن وفد على رأسه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

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