قرقاش ينفي أنباء تواجده في الخرطوم

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ما نشرته وسائل إعلام محسوبة على دولة قطر، أفادت بأنه موجود في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“: ”استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري، ومنها الميدل إيست آي، والتي تروج لوجودي في الخرطوم“.

إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل ايست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم، أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان "ربيعهم". — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2019

وأضاف أنه يتواجد حاليًا في ”منتدى براتسلافا في سلوفاكيا“.

وأكد في التغريدة، أن ”ديدنهم الأخبار الكاذبة“، متمنيًا الخير للسودان، قائلًا: ”ربنا يقي السودان ربيعهم“.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد روجت مزاعم زيارة قرقاش إلى الخرطوم، ضمن وفد على رأسه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.