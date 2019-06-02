بعد شهرين من السجن.. عفو خاص عن أحد مقتحمي مجلس الأمة الكويتي

كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور عفو خاص عن الناشط نواف الخلاف، المحكوم في قضية دخول مجلس الأمة، بعد أن سلّم نفسه في وقت سابق وقضى فترة في السجن.

وجاء العفو بعد تقديم الماشط التماسًا بالعفو موقّعًا باسمه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في القضية التي صدر فيها الحكم النهائي في شهر تموز/ يوليو 2018.

وسلم الخلاف نفسه في مطلع شهر نيسان/ إبريل الماضي إلى السلطات بعد وصوله البلاد قادمًا من المملكة العربية السعودية، وذلك لقضاء عقوبته.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت أحكاما بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام مجلس الأمة، تتفاوت بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب مجلس الأمة عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.