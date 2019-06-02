حريق في السعودية يودي بأسرة كاملة بين قتيل ومصاب (صور)

أودى حريق بأحد منازل حي ”بطحاء قريش“ بمكة المكرمة، اليوم الأحد، بحياة أم وثلاثة أشقاء، وإصابة 9 أشخاص آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه الدفاع المدني، باندلاع حريق في المنزل المكون من طابقين في حي بطحاء قريش، صباح اليوم، وتحركت على الفور الفرق الأمنية لمباشرته.

وتمكن الأب وابنته من النجاة من الحريق في المنزل المكون من طابقین، فيما فتحت الجھات الأمنیة المختصة تحقیقًا واسعًا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

من جهتها، قالت هيئة الدفاع المدني السعودي، إن فرقها أخمدت الحريق وتعاملت مع الأمر على وجه السرعة.

وقالت عبر حسابها في ”تويتر“: ”أخمد مدني # العاصمة_المقدسة حريقًا اندلع في منزل بحي بطحاء قريش، نتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء؛ بسبب الدخان، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته“.