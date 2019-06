حريق في السعودية يودي بأسرة كاملة بين قتيل ومصاب (صور)

View this post on Instagram

أودى حريق بأحد منازل حي ”بطحاء قريش“ بمكة المكرمة، اليوم الأحد، بحياة أم وثلاثة أشقاء، وإصابة 9 أشخاص آخرين. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تلقاه الدفاع المدني، باندلاع حريق في المنزل المكون من طابقين في حي بطحاء قريش، صباح اليوم، وتحركت على الفور الفرق الأمنية لمباشرته. وتمكن الأب وابنته من النجاة من الحريق في المنزل المكون من طابقین، فيما فتحت الجھات الأمنیة المختصة تحقیقًا واسعًا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته. #إرم_نيوز #السعودية #مكة #مكة_المكرمة #saudi #saudiarabia #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #حريق #حوادث #جرائم #قتيل #مصاب #النيران #نار #photo #explor #قريش #عائلة #الدفاع_المدني