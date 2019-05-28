سجن مغرد كويتي بتهمة الإساءة للذات الإلهية وأمير البلاد

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الثلاثاء، بسجن مغرد لمدة 8 أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة ”الإساءة للذات الإلهية، وأمير البلاد، والقضاء“.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار القضائية والأمنية، أن ”القضايا المتورط فيها المغرد تمت من خلال تطاوله على الذات الإلهية، والرسول محمد -عليه الصلاة والسلام-، والذات الأميرية، والقضاء، وقبيلة مطير، عبر حسابات وهمية“.

وقال الحساب الأمني إن من بين الحسابات التي تطاول فيها المغرد حساب (جمعية الرابية)، إضافة إلى حسابات أخرى، وذلك بعد إرسال شبكة ”تويتر“ بياناته إلى السلطات الأمنية.

وتعد قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في الكويت بشكل متواصل، حيث وصلت إلى قبة البرلمان مطلع العام الجاري، بعد توجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، وبما يراعي أمن المجتمع، وقيمه الفاضلة، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.