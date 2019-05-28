حبس المتسبب بـ“حادث كبد“ في الكويت (فيديو)

قررت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم والمتسبب بحادث كبد، والذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص معظمهم من قبيلة واحدة، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، وفقًا لما أورده موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي.

#حادث_كبد حبس المتهم الرئيسي المتسبب بالحادث لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق pic.twitter.com/HsDj8PK6DH — أمن ومحاكم (@mediacourt) May 28, 2019

وأدى تصادم بين 4 مركبات، أمس الإثنين، بالقرب من دوار في منطقة كبد إلى وفاة 8 أشخاص، بينهم سعوديان، ومعظمهم من قبيلة واحدة.

وتوجه عدد من الأشخاص لمساعدة قريب لهم بعد أن وقع له حادث سير، وأثناء تجمهرهم في موقع الحادث تعرضوا للدهس من قبل شخص (المتهم) الذي كان يقود مسرعًا، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا.