تسبب بمصرع 8 أشخاص.. الكشف عن تفاصيل ”حادث كبد“ في الكويت

روى مشعل طلق الديحاني، والد إحدى ضحايا طريق كبد في الكويت، اللحظات العصيبة التي مر بها إثر تلقيه خبر وفاة نجله، كاشفًا تفاصيل عن الحادثة.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ المحلية، عن مشعل قوله، إنه كان يهم بأداء مناسك العمرة حين تلقى الخبر، فعاد للكويت ليدفن ابنه.

وأضاف، أن ”الذين قضوا في الحادث من العائلة، كانوا عائدين من عزومة (غبقة)، وتوفوا مع أقاربهم خلال مساعدتهم أحد الأشخاص، الذي كان يواجه مشكلة لم تعرف تفاصيلها، فتعرضوا للحادث“، لافتا إلى أنهم لا يعرفون حالة الشخص الذي دهسهم.

وتابع، ”ابني فلاح عمره 17 عاماً، وابن أخي مشعل عمره 16 عاماً، والثالث ابن أختي عبدالعزيز، وقد تلقيت اتصالاً هاتفياً أخبرونا فيه عما حدث وأنا على سلم الطائرة في طريقي لأداء مناسك العمرة، فلم استطع إكمال رحلتي، ولله الحمد على كل حال“.

بدوره، قال عادل الديحاني، شقيق المتوفى محمد، إن ”شقيقه استأجر استراحة (جاخور) في منطقة كبد كديوانية، وأثناء تواجده تلقى خبرًا بأن أحد أقاربهم تعرض لحادث أمام الاستراحة، فهب مع أقاربه للمساعدة وأثناء تواجدهم أمام السيارة جاءت سيارة مسرعة فدهستهم جميعًا“.

ونفى علي الديحاني، شقيق المتوفى عبدالعزيز، معرفتهم أي تفاصيل عن المتسبب في الحادث، مبينًا أن ”القضية لا تزال طور التحقيق“.

بدورهم، قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن حادث طريق كبد، والذي راح ضحيته 8 أشخاص معظمهم من قبيلة واحدة، وقع بين 4 سيارات، منها اثنتان ”لاندكروزر“ والمركبة الثالثة نوع ”صالون هوندا“، والرابعة ”جيب“.

وتسبب الحادث، الذي وقع الاثنين بالقرب من دوار في منطقة كبد، وخلَّف ثمانية قتلى وإصابة واحدة، بغضب واسع بين الكويتيين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إهمال إصلاح الطرقات.