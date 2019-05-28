طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة السعودي

طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة السعودي

المصدر: فريق التحرير

هبطت طائرة قطرية تابعة للأسطول الأميري، في وقت مبكر الثلاثاء، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية قبل ساعات من بدء قمتين عربية وخليجية دعا إليهما الملك سلمان في مكة المكرمة.

وأوضح حساب ”موجز الأخبار“ السعودي على تويتر، أن الطائرة كانت تقل وفدًا مكوَّنًا من 18 شخصًا وقد غادرت مباشرة بعد نزولهم.

 وأظهرت بيانات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة الطائرة عقب تنزيل ركابها بالمطار السعودي، وفقًا لمواقع إلكترونية لتتبع مسارات الطائرات.

يذكر أن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطري أحمد بن سعيد الرميحي قد أعلن أمس، أن السعودية وجهت الدعوة لأمير قطر لحضور القمتين العربية والخليجية في مكة المكرمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
مواد مقترحة