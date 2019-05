طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة السعودي

هبطت طائرة قطرية تابعة للأسطول الأميري، في وقت مبكر الثلاثاء، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية قبل ساعات من بدء قمتين عربية وخليجية دعا إليهما الملك سلمان في مكة المكرمة.

وأوضح حساب ”موجز الأخبار“ السعودي على تويتر، أن الطائرة كانت تقل وفدًا مكوَّنًا من 18 شخصًا وقد غادرت مباشرة بعد نزولهم.

وأظهرت بيانات نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة الطائرة عقب تنزيل ركابها بالمطار السعودي، وفقًا لمواقع إلكترونية لتتبع مسارات الطائرات.

Update, 02:00am: After flying the diplomat to Jeddah, the Qatar Amiri Flight A319 is airborne again (right now, and empty) on its way back to Doha, flying over Saudi airspace. pic.twitter.com/YMBGuKDVc5

